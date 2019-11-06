В МИД Туркменистана прошла встреча с исполнительным директором бюро «ЭКСПО-2020»

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией ОАЭ во главе с исполнительным директором бюро «ЭКСПО-2020» Наджибом Мохаммедом Аль-Али.

В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами по широкому спектру проблем и обсудили значение международной выставки «ЭКСПО-2020», которая пройдет в Дубае. По мнению сторон, проведение выставочного форума в ОАЭ будет способствовать развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами мира.

Особое внимание стороны уделили обсуждению организационных вопросов, связанных с участием Туркменистана в «ЭКСПО-2020». В частности, стороны отметили, что организация туркменской экспозиции в этой крупномасштабной выставке не только укрепит туркмено-эмиратские отношения, но и даст возможность ознакомить мировое сообщество с экономическими достижениями Туркменистана и культурой туркменского народа.

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