Делегация Меджлиса Туркменистана посетила Азербайджан

Состоялся визит делегации Меджлиса (парламента) Туркменистана во главе со спикером Гульшат Маммедовой в Азербайджанскую Республику.

В ходе визита состоялась встреча главы туркменского парламента с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октайем Асадовым. Стороны обсудили актуальные вопросы расширения туркмено-азербайджанских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Особый акцент на переговорах был сделан на последовательном развитии межпарламентских связей.

Также в рамках визита туркменская делегация ознакомилась с деятельностью службы «Asan» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

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