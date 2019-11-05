|05.11.19 08:44
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Глава МИД Туркменистана принял участие в заседании Совета глав правительств государств ШОС
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов посетил Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туркменистан был приглашен н заседание в качестве почетного гостя.
Участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества в торгово-экономической сфере, уделив особое внимание развитию инвестиционного климата на пространстве ШОС. В рамках визита состоялась двусторонняя встреча главы внешнеполитического ведомства Туркменистана с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которой были обсуждены вопросы развития туркмено-узбекского сотрудничества в различных сферах.
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