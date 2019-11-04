В Москве прошел V международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова

Ярким событием в культурной жизни Москвы стал международный музыкальный фестиваль «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова, прошедший под сводами Московского дома национальностей и Российской академии художеств.

Проводимый уже в пятый раз ежегодный фестиваль прочно закрепился в качестве важного мероприятия в музыкальной жизни российской столицы и полностью оправдал свое изначальное предназначение – содействие международному культурному диалогу на основе единства человеческой духовности, интеграции профессиональной туркменской музыки в сокровищницу мировой культуры и сотрудничества музыкантов разных стран.

Специально для участия в мероприятиях в рамках фестиваля из Туркменистана прибыла представительная творческая делегация, в составе которой преподаватели и исполнители Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой.

Насыщенная программа культурного форума наряду с произведениями мировой классики представила основные направления творчества Нуры Халмамедова – это симфонические произведения, камерная инструментальная музыка, музыка к кинофильмам, вокальные сочинения, что создало особую атмосферу музыкального праздника, основывающегося на традициях высокой духовности туркменского народа. Также в рамках фестиваля состоялись научно-практическая конференция «Музыка в синтезе искусств и науки: история и современность», концерт лауреатов прошлых конкурсов и членов жюри, конкурсные прослушивания и художественная выставка.

В заключительный день фестиваля состоялся гала-концерт, в котором приняли участие солисты Большого театра, «Геликон-оперы», Московского государственного академического симфонического оркестра, учащиеся творческих вузов и музыкальных школ города Москвы. Лауреаты фестиваля «Звуки дутара» получили в дар от посольства Туркменистана в Российской Федерации книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также сборники произведений Махтумкули и Молланепеса.

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