В Туркменистане открылись Дни российского кино

В Ашхабаде состоялась церемония открытия Дней российского кино в Туркменистане. Эта культурная акция организована министерствами культуры России и Туркменистана, Федеральным агентством «Россотрудничество», посольством России в Ашхабаде при участии компании «Фестсинема».

Показы российских кинофильмов на некоммерческой основе пройдут в кинотеатрах Ашхабада, Туркменбаши и Балканабада. Туркменские любители кино смогут посмотреть фильмы «Крик души» (режиссер Владимир Потапов), «Дорогой папа» (режиссер Михаил Расходников), «Это не навсегда» (режиссеры Евгения Яцкина и Алена Рубинштейн), «Со дна вершины» (режиссеры Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев и Мурад Алиев), «Две женщины» (режиссер Вера Глаголева). В программу показа также включен фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх».

В рамках Дней российского кино состоятся творческие встречи зрителей с деятелями кинематографа РФ. Для этого в Туркменистан приехала группа российских кинематографистов – народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, продюсер Георгий Малков, заслуженный артист РФ Владимир Зайцев, режиссер Владимир Потапов, заслуженный артист РФ Владимир Большов, заслуженная артистка РФ Татьяна Шумова, заслуженная артистка РФ Агриппина Стеклова и генеральный директор компании «Фестсинема» Сергей Лось.

Завершатся Дни российского кино в Туркменистане 6 ноября.

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