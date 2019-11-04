На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 15 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 15 сделок на 2 миллиона 796 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили масло базовое, выпущенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Также коммерсантам из Великобритании, ОАЭ, Китая, Турции, Армении, Узбекистана, Киргизии и Пакистана были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и ткань, а также чайный напиток из корня солодки.

За манатные средства предприниматели из России и Пакистана закупили хлопчатобумажную пряжу на 5 миллионов 536 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели хлопок-волокно. Сумма сделок превысила 785 тысяч манатов.

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