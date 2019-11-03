|03.11.19 09:59
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Президент Туркменистана утвердил порядок передачи в аренду государственного имущества
В Туркменистане утвержден порядок передачи в аренду государственного имущества. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает Министерству финансов и экономики Туркменистана регистрировать договора аренды государственного имущества в установленном порядке. Также Министерству финансов и экономики совместно с Министерством юстиции поручено в месячный срок представить в правительство предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.
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