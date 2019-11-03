|03.11.19 08:47
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Парламентская делегация Туркменистана посетила Сеул с рабочим визитом
Делегация Меджлиса (парламента) Туркменистана совершила рабочий визит в Республику Корея, где провела ряд встреч с руководителями и представителями ряда корейских ведомств.
В ходе встреч в правительстве, министерстве образования и Сеульском университете, туркменские парламентарии обсудили перспективы двусторонних отношений образовательной сфере, и в частности, вопрос об открытии в Ашхабаде Корейского учебного центра. В ходе переговоров в Национальной Ассамблее Кореи были рассмотрены нынешнее состояние туркмено-корейских межпарламентских связей и возможности их дальнейшего расширения.
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