В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-таджикской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось девятое заседание Межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В заседании приняли участие руководители и специалисты ряда министерств и ведомств двух государств.

Стороны обсудили практические вопросы двусторонних отношений, включая ход реализации ранее достигнутых договорённостей, а также активизации взаимовыгодных связей в различных сферах. В числе приоритетных направлений взаимодействия были обозначены топливно-энергетический сектор, промышленность, электроэнергетика, сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование, наука, спорт и туризм.

Особый акцент был сделан на вопросах укрепления сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере. В целях дальнейшего наращивания торгово-экономического партнёрства была отмечена необходимость расширения номенклатуры и объёмов, поставляемых друг другу товаров и оказываемых услуг, а также установления прямых контактов между предпринимательскими структурами.

По итогам заседания был подписан соответствующего протокол, следующее заседание туркмено-таджикской межправкомиссии состоится в 2020 году в Душанбе.

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