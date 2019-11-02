Архивисты Туркменистана отметили 90-летие Центрального государственного архива

В Ашхабаде состоялась торжественная конференция по случаю 90-летия создания Центрального государственного архива (ЦГА).

В работе форума приняли участие ветераны архивного дела, специалисты делопроизводственных и архивных служб министерств и ведомств, Академии наук, профильных вузов, а также представители СМИ. В выступлениях участников конференции были отражены этапы развития архивного дела в Туркменистане. Состоялся обмен опытом по вопросам систематизации и архивирования собранных материалов, их научно-технической обработки.

Сегодня Центральный государственный архив страны – главное хранилище, где собраны сотни тысяч материалов, среди которых – немало редких и уникальных документов, содержащих бесценную информацию об истории Туркменистана.

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