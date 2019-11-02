В Ашхабаде состоялась конференция в честь 26-летия введения в обращение национальной валюты

В Ашхабаде состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к 26-й годовщине введения в обращение национальной валюты - маната. В работе форума приняли участие руководители и специалисты банков Туркменистана, министерств и ведомств, входящих в экономический блок, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов, а также учащиеся специализированной банковской школы.

Основными темами докладов стали история денежного обращения Туркменистана, развитие финансовой сферы за эти годы, статистика и кредитная деятельность банков как факторы экономического роста, укрепление сотрудничества с региональными и международными финансовыми структурами.

На конференции было отмечено, что в стране ведется последовательная работа по созданию современной системы осуществления безналичных расчётов с использованием IT-технологий, увеличению объемов кредитования и вкладов населения. В результате предпринятых мер манат все активнее работает и в современном электронном формате. Банковские карты «Алтын Асыр» и услуги международных платежных систем «Visa» и «MasterCard» открыли новый этап в развитии денежного обращения в стране. В рамках форума была организована тематическая выставка.

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