В Санкт-Петербурге состоялась презентация книги президента Туркменистана «Туркменский алабай»

В северной столице России состоялась презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай» и церемония открытия выставки «Туркменистан – Родина процветания». Организаторами мероприятия, прошедшего при поддержке Посольства Туркменистана в Российской Федерации, выступили отделение Гуманитарной ассоциации туркмен мира по Санкт-Петербургу и общество туркменской культуры в Санкт-Петербурге «Мекан».

Для участия в акциях, ставших ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга, из Туркменистана прибыла творческая делегация в составе представителей Министерства культуры Туркменистана и Союза художников Туркменистана, а также средств массовой информации. В торжествах приняли участие руководители и сотрудники Ленинградской областной администрации, мэрии города Санкт-Петербурга, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Санкт-Петербурге, деятели науки, образования, культуры, мастера искусств, представители средств массовой инфор­мации, туркменские студенты.

Выступившие на презентации книги отметили, что издание новой книги Гурбангулы Бердымухамедова стало важным событием в духовной жизни Туркменистана, новой вершиной в популяризации нацио­нального достояния и большим подарком президента соотечествен­никам к 28-й годовщине со Дня независимости Туркменского государства.

Книга «Туркменский алабай» пополнила цикл произведений главы государства, посвященных составным частям историко-культурного и духовного наследия туркменского народа. Издание не просто рассказывает о происхож­дении и развитии знамени­той породы собак, но рас­крывает сам культурный феномен алабая, стоящий в одном ряду с такими иду­щими из глубины веков национальными символами, как ахалтекинский скакун или туркменский ковер.

В фойе исторического парка «Россия – моя история» была развернута выставка «Туркменистан – Родина процветания», включающая в себя книги о Туркменистане, произведения туркменских художников, образцы национальных костюмов, ювелирных украшений, сделанных туркменскими мастерами. Также на больших экранах шла трансляция видеофильмов о достижениях современного Туркменистана.

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