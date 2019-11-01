В Копенгагене обсудили вопросы развития туркмено-датского партнерства

В Копенгагене состоялись туркмено-датские политические консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Королевства Дания.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития туркмено-датского сотрудничества в рамках международных организаций и прежде всего в ООН и ОБСЕ. Стороны также обсудили вопросы туркмено-датского взаимодействия в финансово-банковской и культурно-гуманитарной сферах.

В это же день в здании Конфедерации датской промышленности состоялась встреча делегации Туркменистана с руководством этой организации и рядом компаний, входящих в ее состав. В ходе переговоров стороны обсудили возможности налаживания контактов между Конфедерацией датской промышленности и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана. Особое внимание было уделено вопросам реализации проектов в Туркменистане с участием датского капитала.

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