В Ашхабаде состоялись туркмено-таджикские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Республики Таджикистан.

В ходе переговоров вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин высоко оценили нынешнее положение двусторонних связей, основанных на взаимном уважении и доверии. Была отмечена схожесть внешнеполитических решений, нацеленных на поддержание стабильности, экономического роста и безопасности в регионе.

Также стороны обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества, расширение торгово-экономических связей, разрешение водной проблематики и развитие транспортного партнерства. Особое внимание было уделено теме председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала, которое заканчивается в 2019 году и затем перейдет к Таджикистану.

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