Госкомитет водного хозяйства Туркменистана стал членом Всемирного водного совета

Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана избран во Всемирный водный совет. Как сообщает МИД Туркменистана, такое решение было принято на очередной сессии Совета управляющих Всемирного водного совета в Каире.

Всемирный водный совет – многосторонняя международная платформа, объединяющая специалистов и международные правительственные и неправительственные организации, призванная решать глобальные водные проблемы.

Созданный в 1996 году Всемирный водный совет объединяет более 300 организаций в 50 странах мира. Штаб-квартира организации расположена в Марселе.

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