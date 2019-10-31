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31.10.19 10:48

Президент Туркменистан подарил воспитанникам детского дома велосипеды

Члены правительства, руководители общественных организаций и ректоры вузов посетили дом сирот «Döwletliler köşgi» («Дворец благоденствующих») в Ашхабаде и вручили его воспитанникам от имени президента Туркменистана велосипеды.

После совместного фотографирования на память ребята с удовольствием опробовали двухколесных «коней» и высказали главе государства слова признательности.

Затем юные велосипедисты на подаренных велосипедах присоединились к массовому велопробегу, который прошел по столичным магистралям. По завершении велопробега торжество продолжилось в «Döwletliler köşgi», воспитанники которого выступили с концертными и показательными спортивными номерами.

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