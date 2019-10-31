В столице Туркменистана более ста семей справили новоселье

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию многоэтажного жилого дома в микрорайоне Мир – 7/3. Новоселам были вручены ключи от 108 комфортабельных квартир повышенной комфортности. Благоустроена также прилегающая к новостройке территория, где расположены площадки для детских игр, занятий спортом, проведения культурно-массовых мероприятий.

Практичность, надежность, современные инженерно-технические решения и экологические нормы выступают сегодня главными критериями возводимого в Ашхабаде жилья. В концепции развития столицы особое место отводится строительству крупных жилых массивов, где предусматриваются все условия для комфортной жизни горожан.

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