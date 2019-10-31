Президенты Туркменистана и Узбекистана по телефону обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Главы государств-соседей обменялись мнениями по ключевым направлениям туркмено-узбекского партнерства, носящего стратегический характер и выстраиваемого на принципах взаимного уважения.

Стороны отметили положительную динамику межгосударственного диалога в свете реализации договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне. Стороны подтвердили заинтересованность в диверсификации взаимовыгодных отношений, располагающих значительным потенциалом.

Особое внимание было уделено транспортной сфере, связывающей страны-соседи, в том числе вопросам использования автомобильного и железнодорожного мостов, построенных Туркменистаном через реку Амударью.

Также стороны обсудили формирование транзитного коридора, который позволит коротким путем выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии, создав возможность для дальнейшего роста торговли, транзита и инвестиций.

Главы двух дружественных стран обменялись также мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

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