|30.10.19 09:18
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Профсоюзы Туркменистана расширяют взаимодействие с Международной организацией труда
Туркменская делегация под руководством главы Национального центра профсоюзов Туркменистана Гурбангуль Атаевой приняла участие в работе 337-й сессии Административного совета Международного бюро труда. На заседании были рассмотрены правовые, финансовые и административные вопросы, обсуждена повестка будущих сессий Международной организации труда (МОТ).
Туркменская делегация встретилась с руководством Бюро МОТ и обсудила приоритеты двустороннего взаимодействия на 2020-2021 годы. В программе визита делегации из Туркменистана – встречи с руководителями и представителями различных подразделений МОТ, в том числе регионального офиса по Европе и Центральной Азии.
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