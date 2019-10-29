В МИД Туркменистана обсудили итоги XVIII саммита Движения неприсоединения

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный итогам XVIII саммита Движения неприсоединения, состоявшегося 25-26 октября в городе Баку.

Во встрече приняли участие руководители и представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, местные и иностранные журналисты.

В ходе брифинга выступили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова и спецпредставитель Генсека ООН, глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Наталья Герман.

Выступившие проанализировали основные инициативы, прозвучавшие в программной речи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с трибуны саммита Движения неприсоединения. Было отмечено, что в выступлении президента прозвучала оценка нынешнего состояния дел в мире и выдвинуты важные предложения, нацеленные на решение ряда актуальных вопросов глобальной повестки дня.

В частности, на брифинге было заявлено, что важными инициативами президента Туркменистана является призыв к признанию экономического суверенитета народов и государств, обеспечению продовольственной безопасности государств и регионов, более акцентированному участию стран-членов Движения неприсоединения в решении экологических проблем.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана также проинформировал участников брифинга об итогах рабочего визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию 21-23 октября и туркмено-малайзийских переговоров на высшем уровне, прошедших в Ашхабаде 26-28 октября.

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