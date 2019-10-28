Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Малайзии

В Ашхабаде состоялись переговоры президента Гурбангулы Бердымухамедова и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, прибывшего в Туркменистан с официальном визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном форматах стороны обсудили взаимодействие в политической сфере, торгово-экономической области, топливно-энергетическом комплексе, а также на транспорте, в инвестициях, в образовании, науке, культуре и туризме.

По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление по случаю официального визита премьер-министра Малайзии, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Малайзии на 2020-2021 годы, а также документ о сотрудничестве при подготовке дипломатов.

Затем глава Туркменского государства и руководитель малайзийского правительства выступили с обращением к прессе. По окончании пресс-конференции руководитель малайзийского правительства проследовал в столичный отель «Огузкент», где президент Гурбангулы Бердымухамедов дал в его честь официальный обед.

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