На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 55 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 55 сделок на 34 миллиона 447 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Российской Федерации, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Мальты, Узбекистана и Афганистана закупили автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, осветительный керосин, нефтяной битум, базовое масло и печное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Нефтяной битум Сейдинского НПЗ и карбамид производства ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт» стали предметами сделок коммерсантов из Узбекистана. Бизнесмены из ОАЭ приобрели крупногабаритную пластиковую тару. Помимо этого, предпринимателям из США, ОАЭ, Турции, Китая и Ирландии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, ОАЭ, Казахстана, Китая, Пакистана и Армении закупили хлопчатобумажную пряжу на 25 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты приобрели хлопок-волокно на 1 миллион 417 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2019