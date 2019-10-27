В Ашхабаде состоятся туркмено-малайзийские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

По итогам туркмено-малайзийских переговоров на высшем уровне планируется подписать ряд документов, призванных придать межгосударственному диалогу новый импульс развития и способствовать реализации потенциала двустороннего взаимодействия.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 17 мая 1992 года. На сегодняшний день договорно-правовая база партнёрства включает 28 документов, подписанных на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях.

С 2007 года между Туркменистаном и Малайзией было осуществлено 5 визитов на высшем уровне. Обе страны демонстрируют готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере, транспортном и промышленном секторах, в области высоких технологий и других перспективных отраслях.

Важнейшим направлением межгосударственного сотрудничества выступает топливно-энергетический сектор, где давним деловым партнёром Туркменистана является крупная малайзийская компания «Petronas».

Большие возможности имеются в сфере активизации гуманитарных контактов, в том числе по линии образования, науки и культуры.

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