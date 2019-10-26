Президент Туркменистана принял участие в XVIII саммите Движения неприсоединения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Баку с рабочим визитом для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран – членов Движения неприсоединения.

После традиционной церемонии совместного фотографирования глав делегаций в зале заседаний бакинского конгресс-центра состоялось открытие саммита. Действующий председатель Движения неприсоединения, президент Венесуэлы Николас Мадуро передал председательство Азербайджану, после чего новый председатель Движения неприсоединения президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам форума с речью. Перед собравшимися также выступил председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Обращение Генерального секретаря ООН к участникам саммита зачитала его заместитель Розмари Дикарло.

На саммите выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, давший краткий анализ политической ситуации в мире. Обращаясь к участникам саммита, Гурбангулы Бердымухамедов также сообщил, что в следующем году Туркменистан будет отмечать одну из самых важных дат в своей современной истории – 25-летие международного признания нейтрального статуса страны. По словам президента, с этой датой связано и 25-летие членства Туркменистана в Движении неприсоединения.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что 12 декабря 2020 года в Ашхабаде состоится ряд международных мероприятий, посвященных юбилейной дате туркменского нейтралитета, и в их числе международная конференция по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития. Пользуясь представившейся возможностью, туркменский лидер пригласил всех глав государств и руководителей делегаций неприсоединившихся стран принять участие в этих торжествах.

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