В Баку состоялась встреча президентов Туркменистана и Азербайджана

В бакинском конгресс-центре состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в азербайджанскую столицу для участия в XVIII саммите Движения неприсоединения.

В ходе обсуждения актуальных вопросов международной повестки Ильхам Алиев сказал, что поддерживает озвученные туркменским лидером на нынешнем саммите инициативы по ключевым аспектам глобального устойчивого развития. В частности, глава Азербайджана подчеркнул, что выступает за решение таких проблем, как мирное сосуществование государств, противодействие терроризму, решение проблемы беженцев, достижение продовольственной безопасности, экологическое благополучие.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о перспективах взаимодействия двух стран и обозначили приоритетные сферы сложения усилий. Была высказана обоюдная заинтересованность в укреплении дружественных связей и диверсификации торгово-экономического сотрудничества. В качестве приоритетных сфер межгосударственного диалога были обозначены ТЭК и транспортный сегмент.

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