|26.10.19 08:34
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Туркмено-австрийский симфонический оркестр отметил 10-летие
В Ашхабаде состоялся концерт, посвященный десятилетию создания туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш» («Возрождение»).
Во время праздничного концерта оркестром дирижировал бессменный художественный руководитель коллектива, генеральный секретарь австрийско-туркменского общества, дирижер Вольфганг Харрер. Вокальные партии исполнили известные австрийские оперные певцы Неви Мартинес и Андреас Янкович, а солисты Национального театра Словакии Марек Бобосик и Марта Нитранова восхитили зрителей виртуозными танцами.
Завершил юбилейный концерт вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Все номера юбилейной концертной программы были встречены продолжительными аплодисментами восторженной публики.
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