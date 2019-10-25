|25.10.19 09:48
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В столице Туркменистана состоялся венский бал
В Ашхабаде, на площади Государственного культурного центра, состоялся венский бал. Культурная акция была организована при участии австрийско-туркменского общества.
По традиции венский бал открылся выходом 25 танцевальных пар. Традиционная черно-белая гамма мужских фраков в сочетании со светлыми тонами бальных платьев, обязательным элементом которых является изящный букетик цветов, придали балу атмосферу особой торжественности.
В течение вечера зрители наслаждались музыкой Иоганна Штрауса, Вели Мухатова, Амана Агаджикова, Чары Нурымова и других композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра Туркменистана. Также в ходе бала австрийские и туркменские певцы исполнили популярные оперные арии.
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