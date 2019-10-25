В Ашхабаде состоялось заседание Межведомственной комиссии по правам человека

В туркменском Институте государства, права и демократии состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В заседании приняли участие депутаты Меджлиса (парламента), представители ряда министерств, ведомств и общественных организаций страны.

Участники заседания обсудили итоги деятельности комиссии за девять месяцев текущего года. Особое внимание на встрече было уделено подготовке предложений по модернизации национальной законодательной базы в области прав человека и приведению ее в соответствие с общепризнанными нормами международного права.

В ходе заседания был также обсужден проект национального доклада о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Участники встречи отметили, что туркменская сторона полностью выполняет взятые на себя обязательства, в том числе и по составлению необходимой отчетности, дающей представление о достигнутом в Туркменистане прогрессе в этой сфере.

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