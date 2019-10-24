В Токио подписан пакет туркмено-японских документов

В Токио по итогам рабочего визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Японию состоялась церемония подписания двусторонних документов, закрепивших стремление сторон к активизации многопланового взаимодействия.

По итогам переговоров были подписаны генеральное соглашение о купле-продаже землеройной техники, генеральное соглашение о сотрудничестве в области закупки автотранспортных средств, меморандум о взаимопонимании по проектированию и строительству с полной готовностью второго комплекса нынешнего завода по производству бензина посредством переработки газа, дополнение 2 к рамочному соглашению о сотрудничестве по разработке проекта строительства в Туркменистане нового завода по производству аммиака и карбамида и т.д.

Перспективы туркмено-японского партнерства в различных сферах были вынесены на повестку дня двусторонней встречи, состоявшейся в МИД Японии. Подписанные в ее рамках меморандум между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве в области инфраструктуры и другие двусторонние документы пополнили нормативно-правовую базу туркмено-японского взаимодействия.

По завершении программы рабочего визита в Японию президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт Токио «Ханэда», откуда отбыл на родину.

© TURKMENISTAN.RU, 2019