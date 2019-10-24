В Токио состоялись переговоры президента Туркменистана и премьер-министра Японии

В Токио, во Дворце «Акасака», состоялась встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Руководитель японского правительства поблагодарил главу Туркменистана за принятое приглашение посетить Токио и принять участие в торжествах по случаю вступления на престол императора Нарухито, а также за внимание к вопросам межгосударственных отношений. Премьер-министр Синдзо Абэ также поблагодарил президента Гурбангулы Бердымухамедова за доверие, оказываемое японским компаниям, работающим на туркменском рынке и принимающим участие в реализации крупных проектов.

В ходе встречи президент Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Синдзо Абэ обменялись мнениями о перспективах расширения туркмено-японского партнерства. В данной связи была отмечена роль туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, а также совместных бизнес-форумов, способствующих стимулированию инвестиционной активности, определению эффективных форм и векторов взаимодействия.

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