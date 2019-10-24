Президент Туркменистана провел переговоры с председателем Палаты представителей парламента Японии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Японии, провел встречу с председателем Палаты представителей японского парламента Тадамори Осима.

В ходе встречи было отмечено наличие значительного многопланового потенциала для наращивания туркмено-японского партнёрства в торгово-экономическом секторе. Стороны также подчеркнули, что качественно новое содержание получило сотрудничество в области науки, образования и культуры.

Было также отмечено, что Туркменистан и Япония активно взаимодействуют в многостороннем формате, по линии международных организаций, в том числе ООН и в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».

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