Президент Туркменистана встретился с представителями японского бизнеса

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Японию встретился с руководителями крупных японских компаний.

В своей приветственной речи глава государства отметил успешный опыт реализации при участии японских компаний различных проектов в Туркменистане. Также глава государства рассказал о подготовке новых совместных проектов в области развития промышленно-технологической инфраструктуры страны.

Президент кратко изложил суть новой экономической стратегии Туркменистана, основным содержанием которой является создание в стране индустриального общества. Это, в свою очередь, предполагает строительство новых высокотехнологичных и наукоемких предприятий. В этой связи были выделены такие направления, как нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, транспорт и связь, водное хозяйство, текстильный комплекс.

По словам главы государства, большие перспективы в совместной работе с японскими предприятиями видятся также в реализации инновационных проектов по созданию в Туркменистане предприятий в области электроники, компьютерного и логистического сервиса.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов привел некоторые цифры. Так, по состоянию на 1 октября 2019 года в Туркменистане зарегистрировано 37 инвестиционных проектов с участием японских компаний на общую сумму 12 миллиардов долларов США.

Выступившие затем японские бизнесмены отметили, что японский бизнес с интересом наблюдает за экономическими преобразованиями в Туркменистане, приветствуя шаги по созданию благоприятных условий для привлечения иностранных вложений и стимулирования внутренних инвестиций за счет растущего класса предпринимателей.

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