В Туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина открыли памятник поэту

В Туркмено-российской общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина в Ашхабаде состоялась церемония открытия памятника поэту. Великолепная статуя Александра Сергеевича – это подарок школе известного туркменского скульптора Нурмухаммеда Атаева, чьи работы хорошо знают не только в Туркменистане, но и за его пределами.

Мастер изваял поэта, словно обдумывающего новое произведение. Фигура, установленная в фойе школы, изображает прогуливающегося Пушкина. Но это не праздная прогулка. Несмотря на легкость композиции, лик поэта задумчив, взгляд устремлен вдаль. Сомнений нет, он в творческом поиске.

На церемонии открытия ученики школы прочли стихи Пушкина, а первый секретарь посольства России в Ашхабаде Евгений Белоглазов от имени коллектива школы и посольства поблагодарил Нурмухаммеда Атаева за бесценный подарок.

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