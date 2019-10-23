Президенту Туркменистана присвоено звание «Почетный доктор университета Хиросаки»

В Токио состоялась церемония присвоения ученого звания «Почетный доктор университета Хиросаки» президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, прибывшему накануне с рабочим визитом в Японию.

В торжественной церемонии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты японских вузов, представители Японо-туркменской ассоциации по-научному и технологическому сотрудничеству, члены официальной делегации Туркменистана. Ректор университета Хиросаки Кеи Сато огласил решение ученого совета вуза о присвоении Гурбангулы Бердымухамедову звания почетного доктора университета Хиросаки за личный вклад в развитие туркмено-японских отношений, науки и образования.

В торжественной обстановке, под аплодисменты участников церемонии руководитель университета вручил президенту соответствующий диплом. Глава Туркменистана выразил признательность коллективу ведущего научно-образовательного центра Японии за присвоение высокого звания.

«Я воспринимаю это как знак уважения к Туркменистану, признание достижений нашей страны в сфере науки и образования, свидетельство дружбы и крепнущих связей народов двух стран», – сказал туркменский лидер.

© TURKMENISTAN.RU, 2019