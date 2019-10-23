Президент Туркменистана принял участие в торжественной церемонии восхождения на престол императора Японии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Японии с рабочим визитом, принял участие в торжественной церемонии восхождения на престол императора Нарухито.

Для участия в торжествах в Токио прибыло свыше 2 тысяч гостей из более чем 180 стран. Согласно установленному церемониалу, в назначенное время в дворцовый зал «Seiden» торжественно прибыл император Японии Нарухито и, сев на императорский трон, произнес церемониальную речь. Затем с поздравительной речью выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, после чего в адрес монарха прозвучало троекратное японское пожелание долголетия «Банзай».

Вечером по случаю вступления на престол императора Японии был дан официальный прием, который состоялся в императорском дворце. Здесь президент Туркменистана обменялся приветствиями с монархом и членами его семьи.

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