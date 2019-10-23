В Ашхабаде проходит международный форум «Нефть и газ Туркменистана - 2019»

В выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана проходят XXIV Международная выставка и конференция «Нефть и газ Туркменистана-2019».

В работе форума приняли участие представители туркменских и зарубежных компаний, работающих в нефтегазовой сфере, ученые, эксперты, представители правительственных структур и международных организаций, имеющих отношение к добыче, переработке и продаже углеводородных ресурсов.

В нынешнем году свои стенды в выставочном зале разместили более 60 экспонентов – ведущие профильные компании из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Республики Корея, Китая, Малайзии, ОАЭ, России, Сингапура, США, Турции, Японии и других стран. Нефтегазовый сегмент туркменской экономики представляют госконцерны «Туркменнефть», «Туркменгаз», а также более десяти отраслевых предприятий и 12 частных компаний.

На выставке представлен широкий перечень продукции и услуг в области разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, строительства новых трубопроводов и т. п. Особое место отведено теме формирования береговой инфраструктуры, необходимой для реализации проектов на Каспии.

На конференции были рассмотрены глобальные тенденции в развитии энергических рынков и перспективы международного сотрудничества в нефтегазовой сфере Туркменистана. В ряду основных тем пленарных сессий – энергодипломатия Туркменистана, транснациональные трубопроводные проекты, приоритеты газохимической и нефтеперерабатывающей отрасли, глубокая переработка углеводородов.

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