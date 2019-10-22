В Токио состоялся туркмено-японский бизнес-форум. Встреча представителей деловых кругов двух стран была посвящена определению актуальных направлений торгово-экономического партнерства на новом этапе развития межгосударственного диалога.

Во встрече приняли участие руководители и ведущие специалисты ряда крупных компаний Японии. Туркменскую сторону представляли главы различных министерств и ведомств, а также представители более 40 компаний, входящих в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе форума стороны обсудили ключевые направлений туркмено-японского взаимодействия в газохимической и нефтехимической отраслях, транспортно-коммуникационной сфере, сельском хозяйстве и в области высоких технологий.

Также была проведена презентация на тему «Инвестиционные возможности Туркменистана». В частности, было отмечено, что в стратегии развития страны первостепенное значение придается поддержке и развитию частной предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности. Это направление в перспективе должна стать одной из основных движущих сил повышения производительности, экономического роста, создания дополнительных рабочих мест и реализации имеющегося инвестиционного потенциала.

Подводя итоги бизнес-форума, спикеры отметили, что экономическая политика Туркменистана, направленная на дальнейшую интеграцию в мировую систему, дает свои результаты и открывает новые перспективы взаимодействия.

© TURKMENISTAN.RU, 2019