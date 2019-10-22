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22.10.19 09:44

Начался рабочий визит президента Туркменистана в Японию

Начался рабочий визит президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию. Президентский самолет совершил посадку в Международном аэропорту Токио «Ханэда».

Из аэропорта автомобильный кортеж главы государства проследовал к отелю Chinzanso Tokyo, где разместилась резиденция туркменского лидера на время его пребывания в Токио.

В рамках рабочего визита планируется проведение ряда двусторонних встреч, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по самому широкому спектру направлений.

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