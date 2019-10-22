В Туркменистане аккредитован посол Боснии и Герцеговины

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Боснии и Герцеговины в Туркменистане Самира Веладжича.

В ходе встречи дипломат был проинформирован о ключевых векторах внутренней и внешней политики Туркменистана, а также приоритетных направлениях социально-экономического развития страны. Посол также был ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса, его ролью в законодательном обеспечении комплексных преобразований и демократических реформ.

Как отметил дипломат, в его стране поддерживают политику Туркменистана, вносящего вклад в достижение устойчивого развития в региональном и глобальном измерении. Посол подчеркнул стремление своей страны к налаживанию с Туркменистаном более тесного взаимодействия в торгово-экономической сфере и гуманитарно-культурной области.

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