На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 26 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 26 сделок на 3 миллиона 596 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили сжиженный газ, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а коммерсанты из Турции приобрели автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Также бизнесменам из России, Ирландии, ОАЭ, Китая, Турции, Армении и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и экстракт солодкового корня.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ и Китая закупили хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 56 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности, полипропиленовую пленку. Общая сумма сделок составила 1 миллион 130 тысяч манатов.

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