Туркменская делегация приняла участие в форуме «Китай – Центральная Азия»

В китайском городе Наньнине состоялся VII форум сотрудничества «Китай –Центральная Азия», в котором приняла участие делегация Туркменистана. Встреча была организована китайским комитетом Шанхайской организацией сотрудничества, канцелярией по иностранным делам Гуанси-Чжуанского автономного района и народным правительством района. В форуме приняли участие представителей различных секторов экономики из Туркменистана, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Азербайджана, Грузии, Армении и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Форум сотрудничества «Китай – Центральная Азия», учрежденный в 2012 году, стал эффективной площадкой для укрепления взаимопонимания между регионами и расширения взаимовыгодного партнёрства. В ходе его работы руководители делегаций встретились с представителями КНР, возглавляющими различные экономические отрасли, в том числе финансово-экономическую сферу, транспортный сектор, строительство и промышленность. Основными темами обсуждения стали вопросы укрепления сотрудничества по улучшению взаимосвязанности регионов, имеющих и не имеющих выход к морю, стимулированию общего развития за счет инноваций.

Участники форума наметили векторы взаимодействия в рамках международных организаций и в двустороннем формате на таких направлениях, как торгово-экономические отношения, транспортно-логистический и культурно-гуманитарный секторы. Особый акцент был сделан на сложении усилий по возрождению Великого Шелкового пути в современном формате.

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