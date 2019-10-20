В столице Туркменистана состоялся концерт французской музыки «Берлиоз – 150 лет памяти»

В музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся концерт «Берлиоз – 150 лет памяти», организованный посольством Франции в Ашхабаде и Министерством культуры Туркменистана. Концерт был посвящен 150-летию ухода из жизни французского композитора и дирижера Гектора Берлиоза.

Перед ашхабадской публикой вместе с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана под управлением Расула Клычева выступила известная оперная певица из Франции Магали Леже.

В первой части концерта туркменские музыканты исполнили произведения Берлиоза. Французский композитор – яркий представитель романтизма в музыке. Во Франции Гектор Берлиоз считается родоначальником национальной симфонической культуры. Во второй части концерта прозвучали арии в исполнении Магали Леже из опер Жоржа Бизе, Шарля Гуно, Лео Делиба, Жюля Массне и Жака Оффенбаха.

© TURKMENISTAN.RU, 2019