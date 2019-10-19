Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал курс лекций по этике для будущих сотрудников силовых ведомств Туркменистана

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал серию лекций по этике и кодексу поведения для будущих сотрудников военных и правоохранительных ведомств. Курсы лекций были прочитаны в Институте МВД, Пограничном институте Государственной пограничной службы Туркменистана и Институте международных отношений МИД Туркменистана.

Слушателями лекций стали 250 кадетов и студентов Института МВД, Пограничного и Военного институтов, а также юридических факультетов Института международных отношений и Туркменского государственного университета.

Курсы были проведены с целью предоставить студентам возможность усовершенствовать знания в области международных этических стандартов в правоохранительных органах, а также ознакомиться с практикой работы международных организаций, таких как ООН и Совет Европы.

Во время лекций был рассмотрен опыт противодействия коррупции и повышения эффективности антикоррупционных мер. Участники курсов обсудили такие вопросы, как прозрачность в работе госорганов и оптимальное применение действующих кодексов поведения. Они также приняли участие в дискуссии по вопросам конфликта интересов и потенциальных проблем, к которым этот конфликт может привести.

© TURKMENISTAN.RU, 2019