В столице Аргентины состоялись туркмено-аргентинские политические консультации

В Буэнос-Айресе состоялись туркмено-аргентинские политические консультации. В ходе встречи стороны отметили дружественный характер, присущий двусторонним отношениям, и обсудили ключевые аспекты сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Дипломаты отметили актуальность успешного взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН, а также важность укрепления межпарламентских связей.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию торгово-экономических отношений. В этой связи была отмечена необходимость определения приоритетных сфер сотрудничества путем налаживания системного контакта между деловыми кругами двух стран. В числе наиболее перспективных сфер экономического партнерства были названы сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.

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