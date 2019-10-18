|18.10.19 11:02
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Парламентская делегация Туркменистана провела переговоры в Пекине
Парламентская делегация Туркменистана в рамках рабочего визита в КНР встретилась с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
Глава китайского парламента поприветствовал туркменскую делегацию и выразил пожелание дальнейшего расширения межпарламентских связей между Туркменистаном и Китаем.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межправительственного, межпарламентского и межпартийного взаимодействия двух государств. Стороны обменялись мнениями относительно расширения взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортной и строительной сферах.
Также туркменские парламентарии ознакомились с работой институтов Всекитайского собрания народных представителей КНР.
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