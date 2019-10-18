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18.10.19 09:51

Государственное информагентство Туркменистана и телеканал Russia Today подпишут меморандум о сотрудничестве

Государственное информационное агентство Туркменистана и российский телевизионный канал Russia Today подпишут меморандум о сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ уполномочивает председателя Государственного информационного агентства Туркменистана Бекдурды Амансарыева подписать с туркменской стороны меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи в области обмена информационными сообщениями с автономной некоммерческой организацией «ТВ-Новости» (телевизионный канал Russia Today (RTTV)).

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