|18.10.19 09:51
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Государственное информагентство Туркменистана и телеканал Russia Today подпишут меморандум о сотрудничестве
Государственное информационное агентство Туркменистана и российский телевизионный канал Russia Today подпишут меморандум о сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ уполномочивает председателя Государственного информационного агентства Туркменистана Бекдурды Амансарыева подписать с туркменской стороны меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи в области обмена информационными сообщениями с автономной некоммерческой организацией «ТВ-Новости» (телевизионный канал Russia Today (RTTV)).
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