|18.10.19 08:19
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Туркменский театр на фестивале в Актау
Государственный музыкально-драматический театр имени Сейитназара Сейди Лебапского велаята (области) Туркменистана принял участие в первом международном театральном фестивале «ABISH ALEMI», который прошел в казахстанском городе Актау.
В фестивале также приняли участие театральные коллективы из Армении, Грузии, Ирана, Турции, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Фестиваль «ABISH ALEMI» проводился к 80-летию народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева.
В туркменскую делегацию из 20 человек вошли руководитель театра, режиссер, артисты, а также технические работники. Творческий коллектив из Туркменабата представил зарубежной аудитории спектакль «Даяхатын», посвященный истории возникновения одного из важнейших памятников на Великом Шелковом пути – караван-сарая Даяхатын, который и по сей день можно увидеть в Лебапском велаяте.
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