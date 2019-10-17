В Минске обсуждены итоги ашхабадского саммита глав государств СНГ

В Минске под председательством Туркменистана состоялось заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ при его уставных и других органах. На заседании были обсуждены итоги состоявшегося в Ашхабаде саммита глав государств СНГ и задачи исполкома Содружества по реализации принятых на саммите документов.

На встрече было подчеркнуто, что основным итоговым документом является разработанная по инициативе Туркменистана декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ. Участники заседания обсудили комплекс задач, стоящий перед исполкомом СНГ по реализации декларации, призванной укрепить фундаментальные основы Содружества, интегрировать его в мирохозяйственные связи и значительно увеличить экономический потенциал СНГ.

На заседании был также рассмотрен вопрос о подготовке к очередной встрече глав правительств Содружества, которую намечено провести в Москве в третьей декаде октября.

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