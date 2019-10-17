Банки Туркменистана учредят хозяйственное общество «Туркменские алабаи»

Банки Туркменистана учредят хозяйственное общество «Туркмен алабай итлери» («Туркменские алабаи»). Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Центральному банку Туркменистана, Государственному банку развития, государственным коммерческим банкам «Дайханбанку» («Земледельческому банку»), «Туркменбаши», «Туркменистану», «Халкбанку» («Народному банку») и Государственному банку внешней экономической деятельности принять долевое участие в качестве учредителей в создании хозяйственного общества Ахалского велаята (области) «Туркмен алабай итлери» с долей каждого в уставном капитале в размере 12,5 процента.

Согласно документу, эта мера принимается в целях активизации работы по селекции и разведению туркменских алабаев.

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