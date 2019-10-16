В Ашхабаде прошел показ модной одежды туркменских и иностранных модельеров

В рамках открывшейся в Ашхабаде международной выставки «Основные направления развития промышленных отраслей Туркменистана» состоялось красочное шоу – демонстрация коллекций одежды от туркменских модельеров, а также французского дома моды Maison Coudert и узбекского дизайн-центра «Sharq liboslari».

Аплодисментами встретили зрители показ оригинальных нарядов из шелка, бархата и кетени, а также вечерних платьев, представленных Ашхабадским домом моделей и экспериментальными цехами текстильных комплексов страны.

Зарубежные модельеры представили коллекции вечерних платьев, в которых органично сочетаются разные по фактуре шелковые ткани, элегантность стиля и сияние кристаллов «Сваровски». Иностранные модельеры поблагодарили организаторов выставки за радушный прием и выразили признательность за возможность представить свои работы в Туркменистане.

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